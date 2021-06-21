ضبط سيدتين وعاطل لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل في الدرب الأحمر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على سيدتين وعاطل اثناء قيامهم بالتنقيب عن الاثار داخل منزل في الدرب الأحمر، وحرر محضرا بالواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة منزل و شقيقتها و نجل الثانية وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، أثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملكهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر" - كمية من الأدوات المستخدمة في التنقيب) ، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،.

- عقوبة التنقيب عن الآثار

و تعد عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وقد قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.