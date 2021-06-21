الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 32 مليون جنيه فى محافظة المنيا

ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وقيامه بارتكاب جريمة غسل أموال، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (32 مليون جنيه) تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتكافح جميع قطاعات وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة تجار المخدرات، والمتهمين بغسل الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة، ونجحت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة فى ضبط عشرات القضايا المتهم فيها أشخاص قاموا باستغلال الأموال ثمرة الاتجار في المخدرات في تشغيلها في مشروعات وإيداعها في بعض البنوك لإضفاء صفة الشرعية عليها دون أن يستطيعوا إثبات مصادر مشروعة لتلك الثروة، خصوصا لأن أغلبهم مسجلون في قضايا جنائية تتعلق بنشاط مؤثم في تجارة المخدرات.

المنيا محافظة المنيا المخدرات مكافحة المخدرات غسل أموال

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