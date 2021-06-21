ميركل تدعو إلى الموازنة بين الحرية والحذر فى التعامل مع كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المبالغة في التفاؤل بشأن فتح الحياة العامة في ألمانيا على الرغم من التراجع الكبير في الإصابات بكورونا.



وقالت ميركل اليوم الإثنين، في اجتماع مغلق مشترك بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بشأن البرنامج الانتخابي، إن معدل الإصابة أصبح أقل من عشرة بين كل مائة نسمة على مدار أسبوع، لكن هذا لا يزال أعلى بثلاث مرات مما كان على المعدل قبل اثني عشر شهرا.



وأضافت: "يتعين إيجاد المعادلة المناسبة بين الحرية والحذر... لا ينبغي أن ننسى أن استخدام الكمامات هو أسهل إجراء في ذلك"، مضيفة أن الجائحة لن تنتهي حتى يتم تطعيم العالم بأكمله، وقالت: "علينا أيضا أن نفكر في بقية العالم".



وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.



ووفقا للأرقام الصادرة اليوم الإثنين عن معهد روبرت كوخ فقد تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.



وقبل أسبوع سجل معهد روبرت كوخ 549 إصابة .



وأحصى معهد روبرت كوخ 3 ملايين و722 ألفا و327 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير حيث لا يتم تسجيل العديد من الإصابات.



وكان آخر مرة جرى فيها تسجيل عدة إصابات أقل من 500 في 10 أغسطس من العام الماضي.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.