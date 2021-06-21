الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث تباينت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار البورى "1" نحو 5 جنيهات لتسجل بين 50 -60 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار الثعابين نحو 30 جنيها لتتراوح من 50- 200 جنيه للكيلو .

 

أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17.5- 18.5 جنيه للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيها للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهات للكيلو " بالطلب "

 

أسعار السمك البوري

سمك بوري "1" من 50 – 60 جنيهاً للكيلو

سمك بوري "2" من 43 - 47 جنيهاً للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو

سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو

 

أسعار السمك بياض

قشر بياض من 50 -120 جنيهاً للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50- 120 جنيهاً للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 20– 40 جنيهاً للكيلو


سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو

سمك ثعابين 50- 200 جنيه للكيلو

 

أسعار سمك المكرونة

سمك مكرونة سويسي من 70 – 85 جنيهاً للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو

كابوريا من 30- 130 جنيهاً للكيلو

 

أسعار السمك (مرجان - بربون)

سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو

سمك دنيس من 90 – 120 جنيهاً للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو

 

أسعار الجمبري

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو

جمبري "3" 90 - 150 جنيهاً للكيلو

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