أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث تباينت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار البورى "1" نحو 5 جنيهات لتسجل بين 50 -60 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار الثعابين نحو 30 جنيها لتتراوح من 50- 200 جنيه للكيلو .

أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17.5- 18.5 جنيه للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيها للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهات للكيلو " بالطلب "

أسعار السمك البوري

سمك بوري "1" من 50 – 60 جنيهاً للكيلو

سمك بوري "2" من 43 - 47 جنيهاً للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو

سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو

أسعار السمك بياض

قشر بياض من 50 -120 جنيهاً للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50- 120 جنيهاً للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 20– 40 جنيهاً للكيلو



سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو

سمك ثعابين 50- 200 جنيه للكيلو

أسعار سمك المكرونة

سمك مكرونة سويسي من 70 – 85 جنيهاً للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو

سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو

كابوريا من 30- 130 جنيهاً للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)

سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو

سمك دنيس من 90 – 120 جنيهاً للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو

أسعار الجمبري

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو

جمبري "3" 90 - 150 جنيهاً للكيلو