أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث تباينت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار البورى "1" نحو 5 جنيهات لتسجل بين 50 -60 جنيهًا للكيلو، وانخفضت أسعار الثعابين نحو 30 جنيها لتتراوح من 50- 200 جنيه للكيلو .
أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 19.5 - 20.5 جنيه للكيلو
سمك بلطى "2 " من 17.5- 18.5 جنيه للكيلو
بلطي أسواني من 17 -37 جنيها للكيلو
فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهات للكيلو " بالطلب "
أسعار السمك البوري
سمك بوري "1" من 50 – 60 جنيهاً للكيلو
سمك بوري "2" من 43 - 47 جنيهاً للكيلو
سمك شعور من 30- 40 جنيهاً للكيلو
سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو
سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو
أسعار السمك بياض
قشر بياض من 50 -120 جنيهاً للكيلو
بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50- 120 جنيهاً للكيلو
بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 20– 40 جنيهاً للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهاً للكيلو
سمك ثعابين 50- 200 جنيه للكيلو
أسعار سمك المكرونة
سمك مكرونة سويسي من 70 – 85 جنيهاً للكيلو
سمك مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو
سمك موسى من 90- 130 جنيهاً للكيلو
سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهاً للكيلو
كابوريا من 30- 130 جنيهاً للكيلو
أسعار السمك (مرجان - بربون)
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهاً للكيلو
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهاً للكيلو
سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهاً للكيلو
سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهاً للكيلو
سمك دنيس من 90 – 120 جنيهاً للكيلو
سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهاً للكيلو
سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهاً للكيلو
أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهاً للكيلو
جمبري "3" 90 - 150 جنيهاً للكيلو