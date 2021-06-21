الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تشدد قيود كورونا والإصابات تتجاوز مليونين

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

قال إيرلانجا هارتارتو، وزير تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي، إن بلاده ستشدد قيود التباعد الاجتماعي لأسبوعين اعتبارا من غد الثلاثاء، في محاولة لاحتواء زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات مليوني حالة.

وإندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأضاف هارتارتو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن القيود ستطبق على "المناطق الحمراء" التي ارتفعت فيها الحالات بشكل حاد هذا الشهر، ومن بينها العاصمة جاكرتا.

ويعني تشديد الإجراءات أن المكاتب والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق في تلك المناطق سيسمح لها بالعمل بربع طاقتها الاستيعابية فقط، وسيتم تعليق الأنشطة الدينية في دور العبادة بالمناطق الحمراء وإغلاق المزارات السياحية.

وستتمكن القطاعات الحيوية، مثل الخدمات الأساسية، من العمل بكامل طاقتها لكن بتطبيق إجراءات سلامة صحية أكثر صرامة، بينما ستعمل المكاتب في المناطق غير المصنفة على أنها حمراء بنصف طاقتها.

وشهدت إندونيسيا زيادة حادة في حالات الإصابة بكورونا هذا الشهر، وسجلت اليوم الاثنين 14536 حالة جديدة، في أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة، ليبلغ إجمالي الإصابات لديها مليونين و4445 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة 294 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 54956.

إيرلانجا هارتارتو كوفيد كورونا اللقاح اندونيسا

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