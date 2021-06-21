برلمانية تثمن تطبيق التحول الرقمي في 60 خدمة: يقضي على الفساد والرشوة

ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن التحول الرقمى تم فى 60 خدمة مختلفة وجارٍ إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات، مؤكدة ان الدكتور عمرو طلعت من الوزراء الذين حققوا نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق بملف التحول الرقمى .

وقالت دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، فى بيان اليوم ، إن الأمر يتطلب الإسراع فى تنفيذ هذا الملف الذى سيكون له دوره الكبير فى مكافحة جرائم الفساد والرشوة بجميع أنواعها لأن جميع الخدمات التى سوف يحصل عليها المواطن ستصل إليه مباشرة ولن يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة إضافة إلى سرعة الحصول على الخدمات.

كما أشادت النائبة دينا أحمد إسماعيل بتأكيد الدكتور عمرو طلعت بأن خدمة تجديد الرخص أصبحت متاحة إلكترونيا بالكامل وأنه يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات التحول الرقمى من خلال الاتصال بالخط الساخن وأن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة انتقالا نوعيا وأنه يتم توثيق حاليا مليار ورقة ليصبح التعامل بها رقميا وقاعدة البيانات مؤمنه بالكامل وهناك بعض الوزارات قد انتهت من هذا التوثيق.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ، التحية للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعاونه الصادق مع وزارة التربية والتعليم لاجراء امتحانات الثانوية العامة وتأكيده انهما يعملان معاً كفريق واحد لإجراء امتحانات الثانوية العامة دون مشكلات وأن الكابلات إدارة وزارة الاتصالات والشبكات الداخلية فى المدارس من إدارة وزارة التربية والتعليم معربة عن أملها فى ان تتم امتحانات الثانوية العامة هذا العام بدون اى مشكلات بصفة عامة وبشأن مشكلة سقوط السيستم بصفة خاصة .