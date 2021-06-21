برلماني: الرئيس السيسي اعتبر الاستثمار في سيناء من أولويات الأمن القومي

وجه النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب المبادرات التاريخية لربط سيناء بالوادى والدلتا من خلال إنشاء أحدث شبكة للطرق القومية ووجود أنفاق أسفل قناة السويس.

وقال "أبو حرب" فى بيان اليوم، إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعتبر الاستثمار فى سيناء من أولويات الأمن القومى المصري، مؤكداً أن تشغيل شبكة الطرق وانفاق قناة السويس ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل ارض الفيروز وفى جميع أنحاء سيناء لأن الأنفاق الأربعة من أهم ركائز التنمية الشاملة والتى طالما أكدت عليه الدولة المصرية فى كافة المؤتمرات والمحافل الماضية.

وناشد النائب فايز أبو حرب جميع رجال الاعمال والاستثمار بالتوجه بمشروعاتهم الاستثمارية الى سيناء ومنطقة القناة، مطالبا من الحكومة تقديم جميع التيسيرات والحوافز لهم للاستثمار فى سيناء والقناة على اعتبار ان ذلك الامر فى مقدمة أوليات الامن القومى المصرى.

ووجه النائب فايز أبو حرب تحية لصقور وابطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية على النجاحات والتضحيات الكبيرة التى قدموها فى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود داخل سيناء، مؤكداً ان الامن والاستقرار عاد الى كافة ربوع سيناء التى ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المحافظات والمناطق الاقتصادية الكبيرة والواعدة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

وكان أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على دعم عمليات التنمية في مختلف المجالات، والتركيز على التنمية الزراعية حتى تتحول سيناء وتصبح سلة الغذاء لمصر كلها.

وأعلن المحافظ، أن القيادة السياسية وضعت هدفا نسعى إلى تحقيقه وهو تنمية سيناء عموما في مختلف المجالات، وتحقيق شعار «سيناء سلة الغذاء لمصر».

وأضاف المحافظ أن مجالات التنمية متعددة، ونبذل كل الجهود لتحقيقها بتوجيهات القيادة السياسية ودعم الحكومة وكافة الوزارات، وأنه يتم التركيز على التنمية الزراعية التي يوليها السيد الرئيس كل اهتمام حتى تتحول سيناء إلى سلة غذاء مصر، موضحًا قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بانشاء أكبر شبكة ترع ومصارف مغطاة في مصر لاستفادة جميع المحافظات ومن بينها سيناء، وأن الاتجاه حاليًا إلى المياه المعالجة من محطة بحر البقر التي وجهت القيادة السياسية بتحويلها إلى سيناء بما يكفى لزراعة نحو 450 ألف فدانًا.