«عربية النواب» تتهم المجتمع الدولي بالصمت على جرائم «الحوثى»

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة قيام جماعة الحوثى باستهداف المناطق المدنية فى جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.

واتهم وكيل أول لجنة الشئون العربية في مجلس النواب فى بيان اليوم، المجتمع الدولى بالصمت والتخاذل أمام هذه الجرائم الارهابية من جماعة الحوثى ضد المملكة الحربية السعودية، مؤكداً ان صمت المجتمع الدولى جعل جماعة الحوثى تستمر فى اعمالها الارهابية والاجرامية ضد السعودية .

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل مساندة دولة اليمن الشقيقة فى مواجهة جماعة الحوثى حتى لاتتكرر اعمالها الارهابية داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية، معلناً تأييده التام والمطلق لما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التى تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولى وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

كما أعربت جمهورية مصر العربية، أمس الأحد، عن إدانتها واستنكارها لقيام جماعة الحوثى باستهداف المناطق المدنية فى جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وأكدت مصر مُجددًا على وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التى تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولى وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.