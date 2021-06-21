تحرير 35 محضرا ضد مخابز بلدية وضبط 3 مصانع بدون ترخيص بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى حملات مكبرة بنطاق مراكز" كوم حمادة - بدر - ادكو - ابوالمطامير- كفر الدوار" أسفرت عن :- تحرير ٣٥ محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و عدم وجود سجل زيارات وضبط ٨٥٠ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنعين بدون وجود سجل صناعي واستخدام مواد خام مجهولة المصدر حيث تم ضبط " ٥٠ شيكارة فول صويا - ١٢ تنك حمض نتريك سعة ١٠٠٠ لتر - ٨٠ جركن سعة ٢٠ لتر - ١٠٠ جركن فارغ معد للتعبئة".

وتم ضبط ٢٠٠ جركن زيت طعام لا يوجد عليها أي علامات أو بيانات، وتحرير ٤ محلات أنشطة مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع، وضبط مصنع غير مرخص يقوم بتعبئة مبيدات زراعية ومغذيات وتم ضبط" ١٠٠٠ عبوة مغذيات - ٨ لتر مبيد حشري - ٢٣٠ كبسولة منتج نهائي - ١٠٠٠٠كبسولة فارغة"، كما تم تحرير محضرين ذبح لحوم خارج السلخانة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية المختلفة على جميع المستويات لسرعة ضبط المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.