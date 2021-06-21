مدير تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

مدير تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية ويتابع الامتحان التجريبي الثالث لشهادة الثانوية العامة

تابع صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية في يومها الثالث بمقر لجنة مدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بشبين الكوم للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والالتزام بالتعليمات المنظمة والإجراءات الاحترازية.

كما اطمأن على انضباط اللجان الامتحانية وتواجد كافة العاملين المشرفين على انضباط اللجنة، كما اطمأن على عدم وجود شكاوى من ورقة الأسئلة.

جدير بالذكر أن مدير تعليم المنوفية يتابع يوميا عملية توزيع مظاريف أسئلة الدبلومات الفنية من داخل مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع اوراق الإجابة بديوان المديرية كما يتابع من داخل غرفة العمليات سلامة وصول كراسات الإجابة إلى المديرية حتى وصولها إلى مقر لجان النظام والمراقبة بالقطاعات المختلفة.

على صعيد آخر تفقد مدير تعليم المنوفية انتظام الامتحان التجريبي الثالث لطلبة شهادة الثانوية العامة وذلك بمقر مدرسة الشهيد ياسر فريج ( الثانوية الجديدة بنات بشبين الكوم سابقا).

جدير بالذكر أن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة يعقد فى الفترة من اليوم الاثنين 21 يونيو وحتى الاثنين 28 من ذات الشهر، وأكد سويد للطلاب أن الهدف من الامتحان هو التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم "السيرفرات"والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية.

وأوضح أنه يتم عقد الامتحان على الحاسب اللوحى للطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم 21 يونيو الامتحان التجريبى بينما يؤدي يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت.

إمتحانات الدبلومات الفنية

إمتحانات الدبلومات الفنية