الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

دراسة للقاح «سبوتنيك V» على المراهقين فى يوليو المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت نائب عمدة موسكو لشئون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" على المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ستبدأ في مركز "جاماليا" للأوبئة مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت راكوفا للصحفيين اليوم الاثنين، " ستبدأ في العاصمة الروسية في مطلع شهر يوليو القادم دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك V" للناشئين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما " .

وأضافت:" بناءً على النتائج سيكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن إدراج المراهقين في برنامج التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن 350 من المتطوعين سيشاركون في هذه الدراسة .

وكانت راكوفا قد أعلنت الأربعاء الماضي أنه بدون استكمال المناعة الجماعية لن يكون من الممكن وقف القفزة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو .

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