على مدار اليوم.. الكنائس الغربية في مصر تحيى ذكرى 5 قديسين

تحتفل اليوم الاثنين، الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات.

الكنيسة السريانية

تحتفل الكنيسة السريانية في مصر برئاسة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بعيد القدّيس أوسابيوس رئيس كهنة سميساط والشهيد.

الكنيسة المارونية

بينما تحتفل الكنيسة المارونية في مصر برئاسة المطران جورج شيحان، بمار لويس غونزاغا المعترف، وهو ولد في عائلة ايطالية شريفة مؤمنة سنة 1568.

رافق أباه في رحلاتِه من بلد الى بلد لكنه كان شديد التعلّق بالله، واختار أن يدخل الرهبانية اليسوعية سنة 1584 رغم معارضة أبيه الذي كان يريد له مستقبلاً آخر.

وعظ الطلاب وخدَمَ المرضى بالطاعون فأصيب بالوباء. توفي في 20 حزيران سنة 1591 وهو بعمر 23 سنة، وامتاز بتواضعه ومحبته وغيرته على حياة مسيحية للطلاب والشبيبة، وثبت قديساً سنة 1726 وأعلنه الباباوات شفيعاً للشبيبة.

كنيسة الروم الملكيين

يترأس المطران جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين، بتذكار القدّيس الشهيد يوليانوس الطرسوسي، وهو عاش في كيليكيا، ووضع في كيسٍ محشو رملاً وزُج في البحر، فنال إكليل الاستشهاد.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية في مصر برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة في مصر، بحلول الإثنين الخامس من صوم الرسل، الذي بدأ الاحتفال به الأقباط الأرثوذكس اليوم الاثنين.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

ويترأس البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم احتفالات الكنيسة بتذكار القدّيس حنانيا الّذي عمّد القدّيس بولس.

الكنيسة اللاتينية

يترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، احتفالات الكنيسة ب تذكار القدّيس لويس غونزاغا الراهب، وهو ولد عام 1568 بالقرب من مدينة مانتوفا، في مقاطعة لومبارديا (ايطاليا اليوم)، التي كان يحكمها أمراء كاستيليوني. ربَّّته والدته تربية مسيحية، وما عتّم أن أظهر في سن مبكرة ميله الى الحياة الرهبانية. فترك لأخيه حق الوراثة على امارة أجداده والتحق بالرهبنة اليسوعية في روما. توفي عام 1591 مصاباً بالعدوى لما كان يخدم المرضى في المستشفيات.