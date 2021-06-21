الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن سيدتين وشاب دهسهم قطار العياط في حادثين منفصلين

قطار
قطار

صرحت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بدفن 3 جثث لسيدتين وشاب لقوا مصرعهم دهسا تحت عجلات القطار في العياط بالجيزة، حيث لم يمر سوى ساعات معدودة على مصرع سيدتين دهسهما القطار بمركز العياط،  ووقع حادث آخر لقى فيه شاب مصرعه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعتين على حدة للوقوف على أسبابهما وملابساتهما.

و تبين من التحريات أن شابا مقيم بقرية كفر حميد، لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان الدناوية، التابع لمركز العياط، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته. 

- قطار العياط يدهس سيدتين

كما دهس أيضا قبل ساعات من ذلك الحادث سيدتين تحت عجلاته بمنطقة العياط، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات،  للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث وصرحت بدفنهم .

حيث تلقي قسم شرطة العياط بلاغا أيضا من الأهالي بمصرع سيدتين تحت عجلات قطار الصعيد وتحولت جثتهما إلى إشلاء، وانتقل ضباط شرطة العياط إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة إشلاء الجثتين وبعد ساعات من الحادث وقع آخر بدهس شاب ليلقى مصرعه في الحال 

وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتم تفريغ الكاميرات الموجود على العقارات المجاورة للوقف على أسباب وقوع الحادث.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. 

- اختصاصات الطب الشرعي 

وفي سياق منفصل تتعدد اختصاصات الطب الشرعي منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التي يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و  التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .

 

نيابة الجيزة دفن 3جثث سيدتين شاب القطار العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

المستشار محمد عرابى رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة خلفًا لـ«الأودن»

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان

تشريح جثتي سيدة وزوج ابنتها لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر