التصريح بدفن سيدتين وشاب دهسهم قطار العياط في حادثين منفصلين

صرحت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بدفن 3 جثث لسيدتين وشاب لقوا مصرعهم دهسا تحت عجلات القطار في العياط بالجيزة، حيث لم يمر سوى ساعات معدودة على مصرع سيدتين دهسهما القطار بمركز العياط، ووقع حادث آخر لقى فيه شاب مصرعه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعتين على حدة للوقوف على أسبابهما وملابساتهما.

و تبين من التحريات أن شابا مقيم بقرية كفر حميد، لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان الدناوية، التابع لمركز العياط، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

- قطار العياط يدهس سيدتين

كما دهس أيضا قبل ساعات من ذلك الحادث سيدتين تحت عجلاته بمنطقة العياط، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات، للتأكيد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث وصرحت بدفنهم .

حيث تلقي قسم شرطة العياط بلاغا أيضا من الأهالي بمصرع سيدتين تحت عجلات قطار الصعيد وتحولت جثتهما إلى إشلاء، وانتقل ضباط شرطة العياط إلى مكان البلاغ، وتم مناظرة إشلاء الجثتين وبعد ساعات من الحادث وقع آخر بدهس شاب ليلقى مصرعه في الحال

وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتم تفريغ الكاميرات الموجود على العقارات المجاورة للوقف على أسباب وقوع الحادث.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

- اختصاصات الطب الشرعي

وفي سياق منفصل تتعدد اختصاصات الطب الشرعي منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التي يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .