شروط إقامة صلاة عيد الأضحى 1442 من وزارة الأوقاف تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الضوابط والشروط إقامة الصلاة وفقا لوزارة الأوقاف المصرية و والمساجد المخصصة لأداء صلاة العيد والإجراءات الاحترازية لأداء الصلاة.



شروط إقامة صلاة عيد الأضحى 1442 من وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك 1442/ 2021 في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا العالمية والتي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي وإتباع الإجراءات الاحترازية، لذلك سيتم إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة بجميع محافظات الجمهورية وعدم تخصيص ساحات مكشوفة لإقامة الصلاة إلزام الراغبين في أداء صلاة العيد بارتداء كمامات واقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول قبل دخول المسجد اصطحاب المصلي أدواته الشخصية من سجادة الصلاة وغيرها لتقليل التلامس بين المصلين.



مدة تكبيرات عيد الأضحى المبارك وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف المصرية الفترات الزمنية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 في المساجد بجميع محافظات الجمهورية حيث تستمر التكبيرات لمدة 7 دقائق فقط والخطبة لا تستغرق سوى 10 دقائق على أقصى تقدير على أن يتم فتح المساجد التي خصصتها الوزارة لأداء الصلاة قبل الصلاة ب 10 دقائق فقط مع مراعاة أعداد المصلين من استيعاب المسجد من المصلين وعدم السماح لفتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف واعظة متخصصة معتمدة من الوزارة أو مديرية التابع لها المسجد.

اقرأ أيضاً

الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

الإجراءات الاحترازية لفتح المساجد لصلاة عيد الأضحى

أعلنت شروط إقامة صلاة عيد الأضحى 1442 من وزارة الأوقاف وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي سبق وأن نصحت بها منظمة الصحة العالمية كافة دول العالم لعل أبرزها تجنب استخدام دورات المياه الخاصة بالمساجد وعدم السماح للأطفال أقل من 15 سنة بدخول المساجد وعدم اصطحاب المصلين أي أنواع من المأكولات وتوزيعها داخل المسجد لتقليل التلامس والحد من انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين أثناء أيام العيد.