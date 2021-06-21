تكريم زينب الأعوج في ختام الملتقى الأول لقصيدة النثر العربية

أسدل الستار على الملتقى الأوَّل لقصيدة النّثر العربيّة في رحاب المنتدي العربي الأوروبي للسينما والمسرح، مساء الأحد 20، وتكريم الشّاعرة الجزائريّة القديرة الدكتورة زينب الأعوج، بحضور مجموعة كبيرة من المشاركين والمشاركات والنقاد.

وتضمن حفل الختام أغاني ومعزوفات موسيقية قدّمها ثلاثة فنانين هم الفنّان الفلسطيني الدكتور نسيم الدقم، والفنان اليمني أحمد بركات، والفنّان السُّوري زكريا شيخ أحمد، قراءة شعرية لخمسة مشاركين هم الشاعر أحمد رافع، الشاعر حسين المخزومي ، الشاعرة غرام الربيعي، والشاعرة ابتهال بليبل والشاعرة غالية عيسى، وتعقيب نقدي من الدكتور سعد محمد التميمي والشاعر عبدالرزاق الربيعي.

وأوصى الملتقى بما يلي:

-ضرورة دعم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بالنشاطات والأفكار والمشاريع الخلّاقة الجديدة، ليقدِّم برامجه وملتقياته الّتي بدأ بها، وألّا نكتفي بكلمات الشّكر الشّفهي خلال الملتقيات وحفلات الختام.

-أن يلتزم كل من شارك ويشاركُ في الأمسيات والنَّدوات والنّقد إرسال النصوص والمداخلات النَّقدية التي شارك فيها إلى إدارة المنتدى كي يُصار إلى نشرها في مجلّة المنتدى، ونشرها في منابر إعلاميّة أخرى على أن يُشار أثناء نشرها في أي منبر إعلامي إلى أنّها من نشاطات المنتدى.

-ضرورة التّعاون في النّشر الإعلامي الرّصين والهام لأدبيات الملتقى لإيصال صوت المنتدى إلى العديد من المنابر الإعلاميّة، لخلق حضور وتميُّز لنشر الأدب الرَّصين والفكر الحرّ والثّقافة الرّائدة.

-التّعاون مع المنتدى من أجل انجاح الملتقيات القادمة، الملتقى الأوّل للنص المسرحي من الأوّل إلى الخامس من تموّز (يوليو)، والملتقى الأوّل للقصّة القصيرة جدّاً، من 13 إلى 15 آب (أغسطس) القادم.

-إعداد كاتالوغ يتضمّن تعريف مختصر عن كل عضو مشارك في كافّة الأجناس الأدبية والفنّيّة، من نقد وشعر وقصة وسرديّات متنوّعة ومشاركات أخرى، وتثبيت إيميل العضو وصورته ليسهل التّواصل معه أو معها عبر إدارة المنتدى وعبر الأعضاء فيما بينهم أيضاً، وإضافة الأعضاء الجدد إلى الكاتالوغ تباعاً.

-تبويب المجلّة عبر أبواب وملفّات تستوعب كافّة الأجناس الأدبيّة والفكريّة والفنّيّة، من شعر وقصّة ومقال ودراسات نقديّة تحليليّة وفن تشكيلي ومحاور إبداعيّة أخرى. وإعداد ملف عن كل النّدوات الّتي قُدِّمت.

-استقطاب مترجمين ومترجمات إلى المنتدى وإعداد ورش وندوات خاصة بالتّرجمة من العربيّة إلى اللُّغات الأخرى ومن اللُّغات الأخرى إلى العربية وإيجاد صيغة لترجمة الأدب العربي إلى اللّغات العالميّة كي يتم خلق جسور بين العربيّة واللّغات العالميّة، والاشتغال عبر هذا المنحى على استقطاب وادماج مبدعين من العالم الأوروبي للتعاون مع المنتدى لطرح وتحقيق مشاريع ملتقيات واستضافات ومشاركات متبادلة.

-التَّواصل مع المفكِّرين والفلاسفة والباحثين المتخصِّصين في مجالات إبداعيّة متنوّعة وإعداد ورشات وندوات لهم لرفد المنتدى بكلِّ ما يساهم في استنهاض الواقع العربي لنشر ثقافة الأدب والفكر الخلّاق.

-الاهتمام بالفنون الإبداعيّة من سينما ومسرح وموسيقى، واستضافة المبدعين والمبدعات في هذه المجالات إلى المنتدى لخلق حوار معهم وخلق حالة تعاون كي يقدِّموا رحيق تجاربهم إلى منابر المنتدى.

-إعداد ورشات حول أدب الحوار وتفعيل الرّأي والرّأي الآخر بشكل حرّ وهادئ، بحيث أن نخلق رؤية وئامية توفيقيّة عميقة ومفيدة في آداب الحوار وتقبُّل الآخر حتى وإن كنّا نختلف معه في بعض الجزئيّات، والاشتغال على ما نتّفق عليه، وتقليص هوّة ما نختلف عليه عبر النّقاش والحوار الهادف والخلّاق.

-الاهتمام بجيل الشّباب بكافّة الأجناس الأدبيّة والفكريّة والفنِّيّة، كي نجهِّزهم لتسليم الرّاية إليهم، وخلق حالة استنهاض فكريّة تنويريّة لدى كافّة الأجيال بما فيهم الجيل الصَّاعد، إلى أن يصبح المنتدى منبراً مهمّاً ورائداً في ترويج ثقافة التّنوير جنباً إلى جنب مع بقيّة المنابر التَّنويريّة كمجلّة السّلام الدَّوليّة وغيرها من المنابر الّتي تنشر ثقافة السَّلام والتّنوير في كافّة الأجناس الأدبيّة والفكريّة والفنّيّة الخلّاقة.