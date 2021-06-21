«تمريض عين شمس» تستضيف أول اختبار لشهادة التحول الرقمي إلكترونيا

استضافت كلية التمريض جامعة عين شمس، بدء أعمال اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب أساسي لمنح أي شهادة من الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك ضمن دورات الترقي لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور اسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض أن شهادة التحول الرقمي أصبحت ضرورة ملحة لأعضاء هيئة التدريس و الدراسات العليا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع للعصر الحالي و هي الطريق الأساسي لإعداد المواطن الرقمي و محو الأمية المعلوماتية وبناء إنسان فعال في مستقبل مصر الجديدة.

وأكدت الدكتور فاطمة عطا مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية أن الإختبارات الإلكترونية لشهادة أساسيات التحول الرقمي أجريت بمعمل الكمبيوتر بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة ومن المقرر أن تستمر الاختبارات على مدار شهرين متتاليين.

وكان قد أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تحرز تقدما ملحوظاً في معظم التصنيفات الدولية، وهناك خطط يتم وضعها باستمرار من أجل الحصول على مراكز أكثر تقدما في كافة التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات يرجع إلى تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها، مشيدا بجهود الدكتور عبد الفتاح سعود في هذا الملف الهام ومقدماً الشكر للقائمين على مكتب التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد البنا، وكذلك كافة أعضاء فريق التعاون الدولى برئاسة الدكتور. شهيرة سمير.

وأضاف المتيني أن استمرار النجاح يستلزم بذل المزيد من الجهد ، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الجامعى إلى دعم ملف التصنيف الدولي سواء بالمزيد من العمل الجاد والأبحاث العلمية والنشر الدولي أو بالتواصل مع المجتمع الجامعى الخارجي في إطار رفع اسم الجامعة مما سينعكس على السمعة الأكاديمية العالمية للجامعة والتى تعد أحد معايير تصنيف الجامعات.