الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: يجوز تشغيل القرآن أثناء العمل بشرط

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

يرغب الكثير من الناس في تشغيل آيات من القرآن الكريم أثناء العمل أو أثناء النوم وخلافه لأنهم يهدأون عند سماع القرآن، بينما آخرون يحبون سماع القرآن للعظة والاعتبار والتعليم من القصص القرآنية، كما أن البعض يرغب في تشغيل القرآن بداية اليوم كنوع من الذكر.

ومن الأسئلة الشائعة عبر الجروبات المتخصصة في الفتاوي الدينية والتي تضم الملايين من المسلمين حول العالم، ورد سؤال سائله سائل حول معرفة الرأي الشرعي في تشغيل القرآن الكريم والاستماع إليه أثناء العمل، لأنه يحب القرآن وقلبه متعلق به ويسمعه دائما أينما ذهب، ولا ترتاح نفسه إلا بسماعه.

فإنه من الواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه بقلب خاشع.

وبالرجوع إلى دار الإفتاء المصرية، كان لها فتوى شرعية حول تشغيل القرآن أثناء الساعات الرسمية في العمل، حيث كان نص السؤال كالتالي: “نَودُّ معرفة الحكم الشرعي في تشغيل شرائط القرآن أثناء الانشغال بمهام العمل في الأوقات الرسمية؟”.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عندما كان متوليا رئاسة دار الإفتاء، إن الحق تبارك وتعالى قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

واستشهد جمعة بما قاله عبد الجبار بن أحمد في "فوائد القرآن" - كما نقله عنه الإمام القرطبي في "تفسيره": "إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادًا لكي يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن".

وأضاف في رده على السؤال الوارد إليه، وأما إذا قام بعض المسلمين بتشغيل شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

 

الدكتور على جمعة حكم تشغيل القرآن وقت العمل آداب تلاوة القرآن القرآن الكريم العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

المستشار محمد عرابى رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة خلفًا لـ«الأودن»

الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان

تشريح جثتي سيدة وزوج ابنتها لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر