الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

15 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات رفع المياه بخط «قنا - سفاجا»

تفقد روافع مياه خط
تفقد روافع مياه خط قنا

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن نهو أعمال إحلال وتجديد ٨ طلمبات رفع  المياه بروافع خط مياه (  قنا _ سفاجا ) وبدء تشغيل الطلمبات والتي تصل تكلفتها إلى ١٥ مليون جنيه.

وأكد أن أعمال الإحلال والتجديد تساهم في تحسين كميات المياه وتحسين خدمات مياه الشرب، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأجرى المهندس محمد عيسى، جولة تفقدية لعدد من مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها، حيث تفقد محطات مياه الشرب  بالإضافة الي تفقد روافع مياه خط قنا _سفاجا.

وجاءت الجولة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع  لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة بـ«الأحياء والاستاتيكا»

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص