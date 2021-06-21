«ابن سينا فارما» تشتري 66 ألف سهم خزينة بناءً على قرار مجلس الإدارة

أعلنت ابن سينا فارما، عن شراء نحو 66.842 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بمارس الماضي.

يشار الى أن قد كشفت شركة ابن سينا فارما عن قوائمها المالية خلال الربع الأول من عام 2021 عن تحقيق ارتفاع بإيرادات الشركة خلال الربع الاول من العام الجاري، بنحو 4.8 مليار جنيه ، بمعدل نمو سنوي 7.1%.

وحققت الشركة أرباح بنحو 3.7 مليون جنيه، مقابل 3.4 مليون جنية من نفس فترة المقارنة لـ2020 بنسبة تغيير بلغت 8.1%.

وأرجعت الشركة أسباب هذا الربح هو معدل تعافي السوق الادوية المصري وزيادة الطلب على المنتجات الصحية، حيث شهدت الشركة نمو في ايرادات قطاع الصيدليات بنسبة 6.6%.

وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد بمعدل سنوي نحو 6.4 لتسجل 181 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة بنسبة تغيير بلغت 6.4%.

ووقعت ابن سينا فارما بروتكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال دعم الشركة للتحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ومنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل.

كما يهدف البروتكول الى دعم تنفيذ خطة الهيئة نحو التحول الرقمي لمنظومة الإمدادات الطبية للمخازن و المنشات، بالإضافة الى اطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية، وارتفاع جودة وكفاءة القطاع الطبي و خدمات الرعاية الصحية.

ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء اسهم خزينة بحد اقصي 1% من أجمالي اسهم الشركة، ما يعادل 9.6 مليون سهم، وذلك لزيادة دعم سعر السهم فى البورصة المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء الشركة المستقبلي.

يشار الى أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة ابن سينا فارما، بشأن إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، وزيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، أن تقرير إفصاح ابن سينا فارما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 240 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه عن طريق توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بإجمالي مبلغ 40 مليون جنيه، بإصدار 160 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم بواقع 0.1666 سهم مجاني لكل سهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأضافت أنه سيتم تمويل تلك الزيادة من حصة المساهمين في أرباح العام للشركة عن العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 224.66 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 328.77 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 18.67 مليار جنيه، مقابل 16.6 مليار جنيه في 2019.