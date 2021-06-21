الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

17 ألفا و378 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

 سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفا و378 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و334 ألفا و204 إصابات.


وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 2664 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية.


ولفت البيان إلى تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 129 ألفا و801 شخصا.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7584 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 1811 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 1046 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخير.


وأشار البيان إلى أن 8 آلاف و629 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و878 ألفا و333 شخصا.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا وكندا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

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