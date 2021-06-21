رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون: مصر أم الدول الإفريقية

تقدم وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون بالشكر لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والدولة المصرية على كرم الضيافة وذلك خلال مؤتمر منظمة المدن والحكومات الأفريقية، مؤكدين أن مصر هي أم الدول الأفريقية وهذا قول مأثور لدي الكاميرونيين تعلموه منذ الصغر.

وأكد أوجيستين تامبا، رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون حرص الاتحاد على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة وأن بلاده ضمن العشر دول في قطاع الأخشاب عالمياً، مشيراً إلى أن بلاده تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية ومنها الخشب والكاكاو خاصة في مدينة كومبو ويمكننا خلال الفترة المقبلة وضع الأليات المناسبة لبدء التعاون بما يحثث مصالح دولنا وشعوبنا.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مصر دولة رائدة في مجال صناعة الأثاث على مستوى العالم، والأثاث المصرى معروف منذ أيام الفراعنة ، لافتاً إلى الاهتمام والدعم المستمر من القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي توفر حوالى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها حوالى 200 ألف ورشة ومصنع للأثاث.

وقال حلمى أن دولة الكاميرون من أكبر المصدرين للأخشاب في العالم ويمكن فتح مجالات للتعاون بين البلدين بعد دراسة أنواع وخامات الأخشاب الموجودة هناك ، لإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة للجانبين وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بما يفيد السوق المحلى الكاميرونى والأسواق المجاورة لها من دول القارة.

وأشار المهندس أحمد حلمي إلى أنه يمكن التواصل خلال الفترة القادمة مع المتخصصين من الجانب الكاميرونى في مجال الأخشاب بصورة مباشرة لتحديد مجالات التعاون.

ومن جانبه أكد جريجوري ميوانو عمدة مدينة كومبو الكاميرونية على رغبته في إيجاد تعاون متعدد الأوجه في مجال صناعة الأخشاب والأثاث بين مصر والكاميرون وخلق قيمة مضافة لتلك الصناعة في البلدين ، لافتاً إلى تقديم كل الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول الأثاث المصرى والاستفادة من الخبرة المصرية والخبراء المصريين وتدريب الشباب الكاميرون في مجال الأثاث وصناعة الأخشاب.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانين خلال الأيام القادمة فيما يخص متطلبات السوق الكاميرونى في مجال صناعة الأثاث وأنواع وخامات الأخشاب الموجودة وكذا تعريف السوق المصرى بها تمهيداً لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال التواصل وتحديد آليات وإجراءات التعاون.