الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 35.4 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في إسبانيا

كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء إجمالي 35.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 625 ألفا و917 جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعًا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 76ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و652 حالة.
وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و20 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

اللقاحات المضادة كورونا كوفيد اللقاح اسبانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة بـ«الأحياء والاستاتيكا»

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص