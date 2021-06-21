لبلوغه سن التقاعد.. العاملون بـ «استئناف القاهرة» يقيمون حفلا لتكريم رئيس المحكمة

أقام العاملون بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، حفل تكريم للمستشار أحمد عبده عطيه الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمحكمة ولبلوغه سن التقاعد، والتي استمرت لمدة عام تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله للارتقاء بسير العمل وتطوير آلياته ليواكب العصر، وحرصه الشديد علي الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم وتوفير كل سبل الراحة لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم متمنيين له التوفيق والسعادة في حياته العملية القادمة.

وقدم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة درعا لرئيس المحكمة، تعبيرا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته وإسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته.

وتوجه عوده ربيع، أمين عام محكمة استئناف القاهرة، بخالص الشكر الي المستشار أحمد عبده عطيه الأودن، على ما قدمه من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة رئاسته للمحكمة ، مؤكدا أن ما زرعه من اخلاقيات أثرها سيبقي لدي الجميع وأن ما استفادة العاملين في المحكمة من علمه وخبراته لا يقدر بثمن وان جميع العاملين في المحكمة كانوا حريصين علي تنظيم هذا التكريم ،لأن هذا هو أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرا عن الشكر والعرفان له.

من جهته قالت أمين عام مساعد الشؤون المالية، نتوجه بالشكر الي المستشار أحمد عبده عطيه الاودن، على الثقة في النساء العاملات بالمحكمة ودعمه المستمر لنا خلال فترة تولية رئاسة المحكمة، وتشجيعه وتحفيزه وإصداره للعديد من الترقيات ووضعنا في مواقع متميزة وإصراره علي قدرتنا علي تنفيذ التكليفات المطلوب منا، وهو أمر مقدر لدينا ونشكره عليه ونتشرف بأننا عملنا طوال الفترة الماضية تحت إشرافه وبتوجيهاته، وأن ذكراه ستظل محفورة في ذاكرتنا بكل التقدير والاحترام

- استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التي تستقبلها المحكمة

فيما قال سعيد شليح، أمين عام مساعد الإدارة الجنائية، أن المستشار أحمد عبده عطيه الاودن، قدم إسهامات كبيرة ملموسة علي أرض الواقع شهد بها كل المتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المحكمة من خلال رؤيته المستقبلية التي انعكست علي التطوير الكبير الذي شهدته الإدارة الجنائية بشكل خاص، من استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التي تستقبلها المحكمة من الجهات القضائية المختصة والتي سهلت علي المتعاملين سرعة إنهاء الإجراءات والطلبات وهو أمر لم يعهد في السابق، وجعل هناك سرعة في وتيرة إنجاز الأعمال وهو يعكس إرادة حقيقة ورؤية تم إنجاز من خلال فكر علمي مخطط له وأن المحكمة والعاملين بها ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذي اكسبنا احترام الجميع في المنظومة القضائية وخارجها

ومن جانبه قال محمد فخري، رئيس قسم المكافأة، نيابة عن زملائه في المحكمة خلال حفلة التكريم والوداع للقاضي الجليل، “أننا إذ نقدر جهودكم الطيبة في خدمة القضاء المصري ولا ننس أن نشكر جهودكم الطيبة أيضا في إفادة العاملين بالمحكمة من خلال إتاحة فرصة التدريب والإسهام في تحسين قدراتنا والاهتمام بسبل راحتنا والعمل علي حل مشكلاتنا، وهو أمر نبيل لا يمكن أن نتغافل عنه وهو أمر سيظل ذكرى جميلة لدينا، فقد كنت أبا لكل العاملين بالمحكمة وعاملتنا بما يليق بقيمتك وقدرك وساندتنا في كل المواقف وانتصرت لنا دائما”.

كما قدم العاملون بمحكمة استئناف القاهرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة وسط حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم، وحرصوا علي تقديم ميداليات كهدية رمزية لأعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار إبراهيم الصياد تقديرا لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية

وتم تكريم المستشار أحمد عبده عطيه الاودن، بحضور كل من السيد المستشار أبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والساده المستشارين أعضاء المكتب الفني، والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والعاملين بالمحكمة.

حفل التكريم

حفل التكريم

حفل التكريم

حفل التكريم