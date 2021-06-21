بحد أقصى.. اليابان توافق على حضور 10 آلاف من الجمهور المحلي في الأولمبياد

أعلنت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن اليابان وافقت على حضور 10 آلاف من الجمهور المحلي بحد أقصى في أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين مسؤولين من اللجنة المنظمة والحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية.

يأتي هذا رغم ما صرح به رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا، بأن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، قد تقام بدون جماهير في حالة تفاقم الأوضاع في اليابان فيما يتعلق بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، والحاجة إلى فرض حالة الطوارئ من جديد.

وقال سوجا إنه يرغب في حضور الجماهير في المدرجات خلال الأولمبياد الذي يقام في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

وأشار في تصريحات للصحفيين خلال زيارة إلى مركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في طوكيو، إلى أن إقامة الدورة الأولمبية بدون حضور جماهير "هو أمر وارد بالتأكيد".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية:"أعتقد أن هذا أمر واضح من منظور منح الأولوية للسلامة."

وانتهت فترة فرض حالة الطوارئ في طوكيو وثماني محافظات أخرى أمس الأحد، حيث تشهد تلك المناطق تخفيفا للقيود في إطار فرض حالة شبه الطوارئ حتى 11 يوليو.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأى، أن حوالى 86 % من اليابان قلقون بشأن عودة تفشى فيروس كورونا إذا أقيمت أولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص هذا الصيف.

ووجد الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية واستمر يومين على مستوى البلاد، ونشرت نتائجه امس الأحد، أن 40.3 % يعتقدون بضرورة إقامة الألعاب الصيفية بدون متفرجين فيما يرى 30.8% أنه ينبغى إلغاؤها من الأساس.

وتُظهر النتائج حجم شكوك الجمهور حول إقامة حدث عالمي كبير خلال الوباء قبل حوالى شهر من انطلاق الأولمبياد، حيث رأى 68 % أيضًا أن طرح الحكومة اليابانية للقاحات ضد كورونا بطىء.

ووجد الاستطلاع الهاتفي، أن 50.8 % يعتقدون أن قرار الحكومة الأسبوع الماضى بإنهاء حالة الطوارئ فى العاصمة طوكيو وهوكايدو وأوساكا وست مقاطعات أخرى الأحد الماضى، كان مبكرًا للغاية.