«نقل النواب» تبحث إنشاء عدد من الأنفاق والكباري على السكة الحديد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددا من طلبات الإحاطة اليوم الإثنين، تتعلق بمشكلات السكك الحديدية والخدمات التي تتطلبها الحاجة لحماية المواطنين من حوادث القطارات، بإنشاء عدد من طرق وكباري المشاة، فضلًا عن بحث مديونيات الهيئة القومية للسكك الحديدية.

تتناول اللجنة خلال اجتماعها طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما تتناول اللجنة عدد من طلبات الاحاطة تشمل:

طلب احاطة مقدم من النائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

طلب احاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

- طلبا احاطة مقدمين من النائب لطفى شحاتة، حول سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق، وسوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق.

- ثلاث طلبات احاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف العمل بطريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، والثاني حول الحاجة إلى إنشاء منزل امام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي للقادم من المنيب، فيما يتناول الثالث الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلام كهربائية بدلاً من كوبرى همفرس الذى تم إلغائه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.

كما تعقد اجتماع الثلاثاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

- طلب احاطة مقدم من النائب حازم رياض جوده، بشأن إهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية امام قرية العزيزية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.

- النائب محمد يسري، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العلوى بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

- طلب إحاطة مقدم من النائب محمود السيد محمد، بشأن وقف أعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين (بر أيمن) على الرياح البحري للقادم من الطيرين للتوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى (أبو نفا) مدخل قريتي الدخلي وزاوية البحر مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المواطنين.

- طلب إحاطة مقدم من النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط شركة شرق الدلتا للنقل البرى من مدينة الحسينية التي تم إيقافها منذ عام 2011، وذلك من خلال توفير عدد 7 أتوبيسات جديدة واستغلال مساحة كبيرة من الأرض تابعة للشركة بمركز الحسينية.