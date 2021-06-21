الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة أمريكا بكابول: مستعدون للتعاون مع جيران أفغانستان لمساعدة اللاجئين

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

أعربت السفارة الأمريكية في كابول، عن عزمها التعاون مع جيران أفغانستان لدعم اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

وقال روس ويلسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابول - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع جيران أفغانستان لدعم اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا.

وأشار ويلسون إلى نزوح ما يقرب من 115 ألف شخص في أفغانستان خلال العام الحالي .. مؤكدا أن تقديم يد المساعدة هو جانب مهم من "الشراكة الدائمة"، في إشارة إلى الـ266 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لأفغانستان لدعمها في مواجهة كورونا.

ويأتي ذلك في وقت حثت فيه الولايات المتحدة على الإسراع في عملية إصدار تأشيرات للأفغان، الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية في أفغانستان لأن حياتهم ستكون مهددة بالخطر، خاصة بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وفي نفس السياق، قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن الدول العربية تستضيف حوالي نصف عدد اللاجئين في العالم، مشيرا إلى أنها تواجه العديد من التحديات، والأزمات المتعلقة باللاجئين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: "كل الدول العربية التي تستضيف لاجئين، تبذل جهودا حثيثة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلا عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها تلك الدول على المستويات كافة".

وأشار إلى "جهود تلك الدول خلال جائحة فيروس كورونا، من أجل توفير اللقاحات للاجئين الموجودين على أراضيها دون تمييز".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم ومساندة الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وتقاسم الأعباء معها حتى تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة بـ«الأحياء والاستاتيكا»

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص