سفارة أمريكا بكابول: مستعدون للتعاون مع جيران أفغانستان لمساعدة اللاجئين

أعربت السفارة الأمريكية في كابول، عن عزمها التعاون مع جيران أفغانستان لدعم اللاجئين والمهاجرين الأفغان.

وقال روس ويلسون القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابول - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع جيران أفغانستان لدعم اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا.

وأشار ويلسون إلى نزوح ما يقرب من 115 ألف شخص في أفغانستان خلال العام الحالي .. مؤكدا أن تقديم يد المساعدة هو جانب مهم من "الشراكة الدائمة"، في إشارة إلى الـ266 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لأفغانستان لدعمها في مواجهة كورونا.

ويأتي ذلك في وقت حثت فيه الولايات المتحدة على الإسراع في عملية إصدار تأشيرات للأفغان، الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية في أفغانستان لأن حياتهم ستكون مهددة بالخطر، خاصة بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وفي نفس السياق، قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن الدول العربية تستضيف حوالي نصف عدد اللاجئين في العالم، مشيرا إلى أنها تواجه العديد من التحديات، والأزمات المتعلقة باللاجئين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: "كل الدول العربية التي تستضيف لاجئين، تبذل جهودا حثيثة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلا عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها تلك الدول على المستويات كافة".

وأشار إلى "جهود تلك الدول خلال جائحة فيروس كورونا، من أجل توفير اللقاحات للاجئين الموجودين على أراضيها دون تمييز".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم ومساندة الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وتقاسم الأعباء معها حتى تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لهم.