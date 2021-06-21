وزير التنمية المحلية يلتقى وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون – والذى يضم 3 محافظين من المدن الكاميرونية يمثلون أيضاً رئاسة اتحاد منتجى الأخشاب بالكاميرون – وذلك عقب مشاركتهم في فعاليات الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة برئاسة أوجستين تامبا رئيس الاتحاد وجريجوري ميوانو عمدة مدينة كومپو وأمين عام الصندوق بمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بحضور وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولى الاتحاد.

وفى بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوى، بالوفد الكاميروني في بلدهم الثانى مصر، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والعلاقات مع دولة الكاميرون على وجه الخصوص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوفد الكاميروني المشارك في اجتماع منظمة المدن الافريقية والذى يمثل منتجى الأخشاب وتنظيم لقاء لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم.

وأشار شعراوى، إلى التوجيهات المستمرة ل رئيس الجمهورية للحكومة بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها بالقارة في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التنسيق خاصة في مجالات المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الإفريقية.

وأضاف " شعراوى " أن الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية والموارد والخيرات الطبيعية وغنية بالمواد الخام التي يمكن الاستفادة منها وخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لأبناءها ، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وهو يركز على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها دول القارة وخلق قيمة مضافة منها على أرض دول أفريقيا بدلاً من تصديرها وإعادتها لشعوبنا بأسعار كبيرة مرة أخرى لذا يمكننا خلق آليات لتحقيق الشراكة والمنعفة المتبادلة بين الجانبين.

وشدد شعراوى على الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسى لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي ، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى ، لافتاً إلى إمكانية دراسة إقامة شراكة فعلية بين مصر والكاميرون في هذا المجال واستيراد المواد الخام من الاخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصرى لفتح شراكات وأسواق جديدة في دول غرب أفريقيا بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المصرية في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال.