وزير الطيران: عمال مصر العمود الفقرى فى التنمية وزيادة معدلات الانتاج

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إن تولي حسن شحاته، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي السابق، منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة هامة، مؤكدا أن قطاع الطيران داعما لنقابة في أي وقت.

وأشار إلى أن شحاته كان أحد النماذج المشرفة خلال فترة توليه رئاسة نقابة النقل الجوى، والتى قضاها فى خدمة العاملين وتوليه العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين داخل منظومة الطيران المدنى.

جاء ذلك على هامش لقاء الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الكابتن حسن شحاتة لتهنئته بالمنصب الجديد، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وأضاف الوزير أن وزارة الطيران المدنى سوف تقوم بتقديم كافة سبل الدعم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك لأن عمال مصر هم العمود الفقرى فى التنمية وزيادة معدلات الانتاج للدولة المصرية .

وقدم حسن شحاته الشكر والتقدير إلى الطيار محمد منار على هذا الدعم الكبير، حيث أشار إلى أن وزير الطيران قدم الكثير من الدعم إلى نقابة العاملين بالنقل الجوى وعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه العاملين داخل منظومة الطيران المدنى وبخاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا ومنها تخصيص مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج مصابي كورونا فضلًا عن توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بالمستشفى تيسيرا عليه.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، اختار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، لمنصب الأمين العام للاتحاد، خلفًا للأمين العام الراحل محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمتها اختيار منصب الأمين العام، وكذلك المسئول عن المؤسسة الاجتماعية العمالية.