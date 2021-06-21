5 أسباب تجعل الرجال يفقدون الوزن بشكل أسرع من النساء

تسعى كل سيدة إلى الوصول لجسم مثالي من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام غذائي صحي، ولكن هناك اختلاف بين فقدان الرجل للوزن عن السيدات، حيث تفقد الرجال الوزن بشكل أسرع حتى مع ممارسة نفس التمارين، وتناول نفس الطعام، وتتبع الجدول الزمني ذاته، ومع ذلك فإن الرجال سوف تفقد الوزن بشكل أسرع.

يتأثر فقدان الوزن بعدة عوامل بيولوجية، وفقًا لدراسة جديدة، يكتسب الرجال أيضًا المزيد من الفوائد الصحية من فقدان الوزن مقارنة بالنساء فيما يلي بعض أسباب التفاوت، بحسب “timesofindia”.

عضلات هزيلة

عضلات الرجال أكثر رشاقة، بالتالي يحرقون سعرات حرارية أكثر مقارنة بالنساء، وهذا هو سبب فقدان الرجال للوزن بشكل أسرع.

كما يتمتع الرجال بكتلة عضلية كبيرة مما يساعدهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، مقارنة بالنساء،.دون بذل الكثير من الجهد وازيادة كتلة العضلات، يجب على النساء تضمين المزيد من تمارين القوة في روتينهن اليومي.

ارتفاع التمثيل الغذائي

يلعب التمثيل الغذائي دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، كلما زادت عملية التمثيل الغذائي، زادت سرعة حرق السعرات الحرارية، وسرعان ما تفقد وزنك، نظرًا لأن الرجال يتمتعون بمزيد من العضلات الخالية من الدهون، فإن لديهم أيضًا معدل أيض مرتفع يساعدهم على إنقاص الوزن بشكل أسرع مقارنة بالنساء.

منطقة تراكم الدهون

يقوم كل من الرجال والنساء بتخزين الدهون في مناطق مختلفة، مما يحدث فرقًا كبيرًا، يحمل الرجال الدهون في البطن، أما في حالة النساء فهي دهون الفخذين والمؤخرة، وعلى الرغم من أن الدهون المتراكمة في البطن أكثر خطورة على الصحة، إلا أنه من الأسهل حرقها، حتى من خلال بذل الحد الأدنى من الجهود.

الهرمونات تلعب دورًا

الهرمونات هي أسباب أخرى تجعل من الصعب على النساء التخلص من الوزن الزائد، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء لديهن 6 إلى 11% من الدهون أكثر من الرجال بإضافة إلى وجود هرمون الأستروجين الذي يقلل من قدرة المرأة على حرق السعرات الحرارية بعد تناول وجبتها.

النساء يتوقن للسكر أكثر من الرجال

عامل آخر وهو الأكل العاطفي، النساء أكثر عرضة للأكل العاطفي مقارنة بالرجال ويكون الإغراء أكثر حدة، ويصعب مقاومته أثناء الدورة الشهرية.