لسهولة سريان مياه الري.. تأهيل وتبطين 38% من الترع بغرب الدلتا

تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع



وواصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين 301 كيلو متر فى منطقة غرب الدلتا، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 102.661 كيلو متر طولى من الترع بنسبة تصل إلى 38% كما تم الإسناد لأطوال تبلغ 269.279 كيلومتر من الترع، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين ترعة ادريس عثمان، وترعة أملاك، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.



ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى

من جهته قال المهندس طارق رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة له أهمية كبيرة فى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر، بالإضافة إلى تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.



وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أهمية المشروع القومى فى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً بالمحافظات المستهدفة.



يستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها فى مرحلته الاولى بطول 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

