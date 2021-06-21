تزامنا مع صوم الرسل.. الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص يستأنف عظته الأسبوعية

يستأنف الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، عظته الأسبوعية اليوم، وذلك تزامنًا مع صوم الرسل، حيث يأتي ذلك بعد توقف دام لشهر كامل بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد ترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص أمس الأحد صلاة القـداس الإلـهـي لعيـد حلول الروح القدس بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.

وشارك نيافته الصلاة القس ارساني المحرقي والقس غبريال محفوظ والقس اندراوس تقي والقس يوسف جاب الله والقس بنيامين حنا كهنة الكنيسة.

ومن جانبه، يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء المقبل عظه الأربعاء الأسبوعية بعد توقف دام لأكثر من 53 يومًا وذلك بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد القيامة والخمسين المقدسة.

ومن المقرر أن يستأنف البابا عظته منفردا من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة .

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.