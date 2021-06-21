الهند تبدأ حملة لتطعيم جميع البالغين ضد كورونا مجانا

بدأت الحكومة المركزية الهندية ،اليوم الاثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض /كوفيد-19/ لجميع البالغين مجاناً.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية أن الحكومة ستطبق اعتبارا من اليوم استراتيجية تطعيم جديدة ،والتي أٌعلن عنها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.. حيث أوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الحكومة ستشتري 75 % من اللقاحات التي يتم تصنيعها في الهند ، وتوزعها على الولايات الأخرى في البلاد، على أن تترك الـ25 % المتبقية من اللقاحات كي تشتريها المستشفيات الخاصة ومن ثم تبيعها ،لأولئك الذين يرغبون في دفع ثمن اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وبالرغم من أن الهند هي أكبر منتج للقاحات في العالم، فإن برنامج تطعيم اللقاح يجري فيها ببطء، فخلال 156 يوما من حملة التلقيح تلقى حوالي 20 % من السكان اللقاح، لكن فقط حوالي 7ر3 % منهم تلقوا الجرعتين من اللقاح.

يذكر أنه منذ 16 يناير، عندما بدأت السلطات الهندية حملة التطعيم، وحتى 30 أبريل، وزعت الحكومة الهندية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مجاناً، وخلال هذه الحملة، تلقى اللقاح فقط ، الأطباء والكادر الصحي، وعناصر الشرطة والطوارئ، والأشخاص البالغين فوق الـ45 عاماً.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.