مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الإثنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ومنذ أيام، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك عبر باب السلسة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم.

وفي السياق، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وكان قد خرج مئات الفلسطينيين عقب الصلاة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الاسمنتية منذ أسبوع، والتي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية عن قمة جبل صبيح.

ومن جانبها، أغلقت القوات الإسرائيلية أثناء حملتها على القرية مداخل بلدة بيتا بالسواتر الترابية لمنع الفلسطينيين من الاشتباك معهم.

وفي سياق متصل، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، بتصعيد ممارساتها وسياساتها غير القانونية، إلى جانب تزايد الفوضى التي يتسبب بها المستوطنين المتطرفين، الذين نقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.