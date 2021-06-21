اليوم.. بدء مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018

تبدأ هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بعد قليل اليوم، مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018.

ونوهت النيابة الإدارية خلال إعلان موعد المقابلات، أنه يتوجب على كل متقدم أن يحضر إلى مقر الهيئة في مدينة أكتوبر قبل موعد مقابلته الشخصي قبلها بفترة لا تقل عن ساعة، وعلى كل متقدم إحضار أصل صورة البطاقة الشخصية "الرقم القومي" يوم المقابلة.

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجهت بالتزام كل متقدم على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من خطر فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، عند الدخول لمقر الهيئة وقت المقابلات الشخصية.

و النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

و هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية في التالي: