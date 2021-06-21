تعليم الوادي الجديد: نتيجة الإعدادية مطمئنة وستسعد جميع أولياء الأمور

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن خلال اليومين القادمين، مؤكدا أن النتائج مطمئنة وستسعد جميع الطلاب وأولياء الأمور.

وقال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إنه تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة المبدئية وجاري الانتهاء من المراجعات النهائية وسوف يتم اعتمادها من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال اليومين القادمين والإعلان عنها في الحال.

وأضاف جمال أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت يوم 5 يونيو 2021 بمدارس الوادي الجديد وانتهت 10 يونيو الجاري وفقاً لنتيجة الاستطلاع والذي اختار المشاركون به هذا الموعد بنسبة إجمالية بلغت ٦٢٪ استجابة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من الموعد المقرر لها يوم 24 مايو الماضي.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد وجه بإجراء استطلاع رأي لتحديد الموعد المناسب لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، في استجابة سريعة بعد مناشدة أولياء الأمور والطلاب.

ودعا محافظ الوادي الجديد جميع الطلبة وأولياء الأمور للمشاركة بهذا الاستطلاع واختيار إجراء الامتحانات الأسبوع الأخير من مايو "بدءََ من ٢٤ حتى ٣٠ مايو" ، أو إجراء الامتحانات بداية يونيو المقبل "الأسبوع الأول من يونيو" على أن تكون مدة استطلاع الرأي بدءً من الأربعاء ٥ مايو وحتى مساء الخميس ٦ مايو ٢٠٢١.

وفي نفس السياق اعتمدت مديرية التربية والتعليم أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بالمحافظة وبنسبة نجاح بلغت ١٠٠%، حيث تقدم لآداء الامتحانات 8 طلاب من إدارتى الخارجة والداخلة، كما تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادى المهنى بالمحافظة بنسبة نجاح 93،3 ،% حيث تقدم لآداء الامتحانات 113 طالب وطالبة.

ووجه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادى على اهتمامه ودعمه لللمنظومة التعليمية على أرض المحافظة وخاصة طلابنا من ذوى القدرات الخاصة وما يبذله من جهد للإرتقاء بالمستوى التعليمى لهم ودمجهم فى المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم لهم موجها خالص التهنئة والتقدير لإدارة التربية الخاصة والمهنى ولجميع الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.