الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز محليًا وعالميًا.. والاحتياطي يكفي حتى ديسمبر

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز الشعير والأبيض استقرارًا في السوق المحلي المصري اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 ، بينما أغلقت أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة على ارتفاع في جلسة إغلاق الجمعة 18 يونيو 2021 .

وسجل سعر أرز الشعير "عريض الحبة" نحو 3850 جنيها للطن،كما بلغ سعر أرز الشعير "رفيع الحبة" نحو 3550 جنيهًا للطن.


سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" عند 7400 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5% " نحو 7100 جنيه للطن.


يتراوح سعر الأرز للمستهلك ما بين 5.65 إلى 13.95 جنيه للكيلو، حسب نوع وجودة الأرز ونسبة الكسر وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

 

أرز أبيض ١٣.٩٥ جنيه للكيلو.

 أرز فاخر ١٣.٤٥ جنيه للكيلو.

أرز ١٢.٩٥ جنيه للكيلو.

أرز ٥.٦٥ جنيه للكيلو.

 

أسعار الأرز في السوق العالمي

 

شهدت العقود الآجلة للأرز ارتفاعًا في إغلاق جلسة الجمعة 18 يونيو 2021 ببورصة شيكاغو، حيث سجل عقد يوليو للتداول نحو 12.610 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.380 دولار وبنسبة ارتفاع 3.11%.

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أن إجمالي تعاقدات الأرز بلغ نحو 270 ألف طن، مشيرة إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز يكفي حتى ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المساحة المزروعة من الأرز بلغت 858 ألف فدان، بعد قرارات وزارتي الزراعة والري، بتخفيض المساحة المزروعة من المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، مشيرة إلى أن الفجوة الاستهلاكية بلغت نحو 600 ألف طن.

وأوضحت، أنها قامت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بسد جزء الفجوة الاستهلاكية عن طريق الاستيراد، حيث تم استيراد 285 ألف طن من أنواع الأرز الأبيض تكون مشابهة لذوق وطلب المستهلك.

وأضافت أنه تم إجراء اختبارات طهي على الأرز المستورد بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع للمركز القومي للبحوث، لاختبار توافق ذوق الأرز المستورد وطريقة طهيه مع الاستخدام المصري.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة قامت باتخاذ قرار بحظر تصدير ا الأرز المحلي للخارج، لمنع التلاعب والتهريب، كما تم تكثيف التواجد الرقابي لمنع حجبه عن السوق الحر، ورفع سعره وإحداث بعض الأزمات في توقيتات الطلب الموسمي الزائد.

ولفتت إلى أن جهود الهيئة العامة للسلع التموينية نتج عنها قيام تجار الأرز في السوق المحلية بطرح الكميات المخزنة في حوزتهم وعرضها من خلال توريدها في منظومة التموين بأسعار تنخفض عن سعر الأرز السائد بنحو 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو.

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وائل لطفي

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