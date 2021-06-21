غدًا.. «السلع التموينية» تبت في مناقصتين لتوريد زيت الطعام

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالبت غدا الثلاثاء في مناقصتين لتوريد زيت خام محلي بالجنيه.

والمناقصة الأولى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر 2021، وستكون جلسة فض المظاريف غدا الثلاثاء 22 الساعة 12 ظهرا.

أما المناقصة الثانية التي تقوم بالبت فيها غدا، ستكون لتوريد زيت بحد أدني 30 ألف طن زيت صويا و 10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من 5 إلى 30 سبتمبر 2021، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين) ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

كان الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أكد للدستور أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وتم دعوة كل شركات استخلاص الزيوت سواء قطاع عام أو خاص وتم الاتفاق على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذورة مزروعة محليا وتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة ذلك مع المختصين.

وتابع عبدالوهاب أن اللجنة استقرت على البدء في زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولي و ترتفع إلى 250 ألف فدان في المرحلة الثانية لكل من الصويا والعباد، على أن تشتري الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول وتقوم باستخلاص الزيوت وينتج عنه زيت يتم استخدامه في التكرير وتعبئة الزيوت وجزء منه يستخدم كعلف للدواجن والأسماك.

وأوضح عبدالوهاب أنه تم العمل على وضع سعر مناسب للمزارع، بحيث يكون أعلى من السعر العالمي ، بحيث يكون سعر طن بذور الصويا 8 آلاف جنيه، و8500 جنيه سعر طن العباد.

وقال عبدالوهاب إنه سيتم العمل على تغيير تركيبة استقدام الزيوت الخام في السوق المحلية بحيث تكون 50% من بذور مزروعة محليا، و25% من بذور مستوردة، و25% من زيوت خام مستوردة، موضحا أنه في حالة حدوث أي زيادة في الأسعار العالمية لن يكون هناك تأثير على سعر المنتج المحلي.

وأوضح عبدالوهاب أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الزيوت الخام ليس بالأمر السهل ، قائلا: استهلاك مصر من الزيوت 2.4 مليون طن سنويا كما أن هناك أنواع زيوت لا يمكن أن تكون موجودة في مصر، ضاربا مثال بزيوت النخيل المستخدمة في انتاج السمن النباتي وصناعة الصابون والتي تمثل مليون طن زيوت، وزراعتها تحتاج لمناطق زراعية بها درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون عن اتجاه الدولة في إدخال زيت الكانولا ضمن صناعة الزيوت، بجوار زيت الصويا وزيت العباد، وذلك من خلال زراعته محليا، و تجري دراسات حاليا بين وزارتي التموين والزراعة بهذا الشأن.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في تصريحات سابقة أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه وذلك في 5 مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.