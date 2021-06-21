الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استئناف محاكمة أحمد آدم في «التهرب الضريبي»

الفنان أحمد آدم
الفنان أحمد آدم

تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، جلسات محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع  مبلغ 300 ألف جنيه مستحقة للضرائب.

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو"، في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة.

 وينص قانون التهرب الضريبي على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

 وأشارت مواد القانون أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

الفنان احمد ادم أحمد أدم تهرب الفنان أحمد أدم برنامج محكمة التهرب الضريبي

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