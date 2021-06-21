الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب نقص الأخصائيين الاجتماعيين بوزارة التضامن

ايمن محسب
ايمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسبب نقص الأخصائيين الاجتماعيين، وتأثير ذلك على الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعمل الوزارة بشكل عام، وانعكاس ذلك على المواطنين، خاصة وأن وزارة التضامن تعد من أهم وأبرز الوزارات المعنية بشريحة عريضة من المواطنين لما تقدمه من خدمات لفئة كبيرة من المجتمع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاخصائى الاجتماعى يمثل أهمية كبرى داخل وزارة التضامن، حيث تعتمد عليه الوزارة بشكل أساسى فى المراقبة على تقديم الخدمة فى دور الرعاية المختلفة، ولهذا فهو يمثل عصب أساسي فى الوزارة، وأزمة العجز تؤثر بالسلب على جودة ومستوى الخدمة، فعلى سبيل المثال فى مؤسسات رعاية الأحداث يقود بدراسة السلوك وتشخيص الحالة والأسباب التى دفعت الأطفال لهذه الأفعال، وكيفية التقويم وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وهذا مثال بسيط لما يقوم به.
وطالب عضو النواب، وزارة التضامن تقديم كشف حساب عن عدد الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ونصيب كل دور رعاية، وكيف يتم التغلب على أزمة العجز، وهل هناك خطة في المستقبل لحل الأزمة بشكل جذرى، ولماذا لا يكون هناك تشريع خاص بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، خاصة وأن دورهم عظيم ولا يمكن لأحد أن يتغافل عنه، ويمثلون أهمية كبرى فى المجتمع، مما يتطلب أن يكون لهم قانون خاص بهم ينظم شئونهم وكيفية عملهم ويحدد المقابل المادى.

والأخصائي الاجتماعي هو الشخص المؤهل للعمل في أي مجال من المجالات الاجتماعية والتعليمية، على اختلاف أهدافها التنموية والوقائية والعلاجية، ضمن المفاهيم التي تتضمنها الخدمة الاجتماعية على اختلافاتها الفلسفية، مع ثباته على المبادئ والمعايير الأخلاقية التي تقوم عليها، بالإضافة لالتزامه بنطاق العمل التي ترسمها له المؤسسة أو الجمعية التابع لها في مجال عمله، دون خرق أي من نصوص العمل المتفق عليها، أو التعدي أو التدخل في المجالات الأخرى المكملة لعمل المؤسسة.

مجلس النواب طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن بسبب نقص الأخصائيين الاجتماعيين الاخصائى الاجتماعى يمثل أهمية كبرى داخل وزارة التضامن دور الرعاية المختلفة

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