إحالة رؤساء لجان ومراقبين أوائل في 3 مدارس بمطروح للتحقيق

قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة رؤساء لجان ومراقبين أوائل بمدارس الضبعة الصناعية والضبعة البحرية تجارى وفوكة الزراعية للشؤون القانونية لتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم .

وكان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، أجرى زيارة تفقدية لمركز توزيع اسئلة الدبلومات الفنية بمدرسة زاهر جلال الاعدادية لمتابعة الأعمال الإدارية للمركز.

وتابع إجراءات نقل وتأمين وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثالث للدبلومات الفنية من المركز الي اللجان الامتحانية بالادارات التعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي 19 يونيو 2021 قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة مكوكية لمتابعة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأوضح أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وكان في مستوي الطالب المتوسط وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية لم تتلقَ أي شكاوى، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات.

وأضاف أنه تم التشديد على منع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر.

وتابع وكيل تعليم مطروح أن كافة اللجان الامتحانية التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن مع وجود 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان وفقا للتعليمات الوزارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان .