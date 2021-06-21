الغربية تكشف تفاصيل الإساءة للمحافظ عبر رسائل الواتساب

كشفت محافظة الغربية، أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.

كانت سادت حالة من السخط والغضب بين أهالى المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال على صفحته الشخصية عن حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتساب بعد أن طالبته بمراجعة قراراته بدعوى أن الرسالة أزعجته.

وأكد النائب فى رسالته أن السيدة باتت ليلتها فى قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها.

ومن جانبه أكد النائب أحمد البرلسى لـ"الدستور" أن عدد من المواطنين قاموا بالاتصال به وإبلاغه أن سيدة من المحلة تم حجزها بقسم اول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على الواتس اب تطالبه بمراجعة قراره، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.

وكشف أن لجنة حريات بنقابة المحامين بالمحلة ستحضر معها التحقيقات داخل النيابة.



وفي سياق آخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، وبحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاث قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تابع تنفيذ عدد (٦) مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل (١٣) مشروع متنوعة بين (١) مشروع صرف صحي، (٥) مشاريع مياه شرب، (٣) تربية وتعليم، (١) مجمع خدمي، (١) مجمع زراعي، (١) وحدة صحية بالإضافة إلى (١) نقطة إسعاف.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين ،حيث بلغ عدد المشاريع بها (٢) مشروع جاري العمل بهم موزعين بين (١) صرف صحي و (١) تربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددهم ( ٥ ) مشروعات جاري العمل في عدد ( ٤ ) منهم.

وفيما يخص القوافل ، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي) ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.