النيابة تطلب تحريات المباحث في ذبح طالب لنفسه بسكين في مصر القديمة
قررت نيابة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثة طالب أقدم على الانتحار ذبحا بسكين، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.
و تلقى قسم شرطة مصر القديمة أخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى القصر العيني بوصول "خ. س"، 20 سنة، طالب مصابا بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي باليدين، وتوفى المصاب أثناء إسعافه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى وذلك إثر ادعاء إصابته لنفسه محاولا الانتحار بمحل إقامته.
وكان المتوفي قد حضر بصحبة شقيقه ويدعى "م.س"، 28 سنة، صيدلي، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 4542 إداري مصر القديمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
- علامات تدل على الرغبة في الانتحار
يوجد عدد من العلامات التي تدل على رغبة صاحبها في الانتحار أو الأفكار الانتحارية من أبرزها:
- التحدث عن الانتحار كالتلفظ بعبارات مثل «سأقتل نفسي» أو «أتمنى لو كنت ميتًا» أو «أتمنى لو أنني لم أُولد».
- الحصول على وسائل الانتحار مثل شراء بندقية أو تخزين حبوب مضرة.
- الانسحاب من مواقف الاتصال الاجتماعي والرغبة في العزلة.
- المعاناة من التقلبات المزاجية كأن يشعر الشخص بالتفاؤل في يوم ما وبالإحباط في اليوم التالي.
- الهوس بفكرة الوفاة أو الموت أو العنف.
- الشعور بالانحصار أو اليأس بشأن موقف ما.
- زيادة تناول الكحوليات أو المخدرات.
- تغيير الروتين العادي، بما في ذلك أنماط الأكل أو النوم.
- القيام بأشياء مضرة أو مدمرة للنفس مثل تعاطي المخدرات أو القيادة بتهور.
- التخلص من المتعلقات أو ترتيب الأمور عندما لا يوجد تفسير منطقي آخر يبرر القيام بهذا الأمر.
- وداع الأشخاص كما لو أنك لن تراهم ثانية.
- حدوث تغيرات في الشخصية أو فرط الإحساس بالقلق أو الغضب، خاصة عند الإصابة ببعض العلامات التحذيرية