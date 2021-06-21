الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في ذبح طالب لنفسه بسكين في مصر القديمة

الانتحار ذبحا بسكين
الانتحار ذبحا بسكين

قررت نيابة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثة طالب أقدم على الانتحار ذبحا بسكين، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة مصر القديمة أخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى القصر العيني بوصول "خ. س"، 20 سنة، طالب مصابا بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي باليدين، وتوفى المصاب أثناء إسعافه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى وذلك إثر ادعاء إصابته لنفسه محاولا الانتحار بمحل إقامته. 

 وكان المتوفي قد حضر بصحبة شقيقه ويدعى "م.س"،  28 سنة، صيدلي، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 4542 إداري مصر القديمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

- علامات تدل على الرغبة في الانتحار 

 يوجد عدد من العلامات  التي تدل على رغبة صاحبها في الانتحار أو الأفكار الانتحارية من أبرزها:

 

  • التحدث عن الانتحار كالتلفظ بعبارات مثل «سأقتل نفسي» أو «أتمنى لو كنت ميتًا» أو «أتمنى لو أنني لم أُولد».
  • الحصول على وسائل الانتحار مثل شراء بندقية أو تخزين حبوب مضرة.
  • الانسحاب من مواقف الاتصال الاجتماعي والرغبة في العزلة.
  • المعاناة من التقلبات المزاجية كأن يشعر الشخص بالتفاؤل في يوم ما وبالإحباط في اليوم التالي.
  • الهوس بفكرة الوفاة أو الموت أو العنف.
  • الشعور بالانحصار أو اليأس بشأن موقف ما.
  • زيادة تناول الكحوليات أو المخدرات.
  • تغيير الروتين العادي، بما في ذلك أنماط الأكل أو النوم.
  • القيام بأشياء مضرة أو مدمرة للنفس مثل تعاطي المخدرات أو القيادة بتهور.
  • التخلص من المتعلقات أو ترتيب الأمور عندما لا يوجد تفسير منطقي آخر يبرر القيام بهذا الأمر.
  • وداع الأشخاص كما لو أنك لن تراهم ثانية.
  • حدوث تغيرات في الشخصية أو فرط الإحساس بالقلق أو الغضب، خاصة عند الإصابة ببعض العلامات التحذيرية 
نيابة مصرالقديمة محافظة القاهرة قسم شرطة المستشفى صيدلى الانتحار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة بـ«الأحياء والاستاتيكا»

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

الحكم على سكرتير محامي للانضمام لجماعة إرهابية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص