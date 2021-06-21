النيابة تطلب تحريات المباحث في ذبح طالب لنفسه بسكين في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثة طالب أقدم على الانتحار ذبحا بسكين، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة مصر القديمة أخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى القصر العيني بوصول "خ. س"، 20 سنة، طالب مصابا بعدة طعنات متفرقة بالصدر وجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي باليدين، وتوفى المصاب أثناء إسعافه، وتم إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى وذلك إثر ادعاء إصابته لنفسه محاولا الانتحار بمحل إقامته.

وكان المتوفي قد حضر بصحبة شقيقه ويدعى "م.س"، 28 سنة، صيدلي، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 4542 إداري مصر القديمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

- علامات تدل على الرغبة في الانتحار

يوجد عدد من العلامات التي تدل على رغبة صاحبها في الانتحار أو الأفكار الانتحارية من أبرزها: