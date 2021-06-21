الحكم على سكرتير محامي للانضمام لجماعة إرهابية اليوم

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الإثنين، النطق بالحكم علي المتهم مصطفي حسن، سكرتير في مكتب محاماة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 350 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي.

- الاتهامات التي وجهتها النيابة

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم مصطفي حسن محمد، بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلي جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الاسود) دون الحصول علي ترخيص بذلك .

- شهادة الشهود



وجاءت أقوال شهود الإثبات بأن شهد الشاهد الأول، نقيب شرطة بوحدة البحث بقسم شرطة الوايلي، بأن تحرياته أكدت ما ورد من معلومات مفادها انضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته عناصرها في التجمهر التي تنظمها وحيازته مفرقعات بمسكنة لاستخدامها في تلك التجمهر.

وقال الشاهد الثاني معاون مباحث قسم شرطة الوايلي ، أنه يشهد إنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل بتاريخ 11 / 9 / 2015 إلى محل إقامة المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر علي حقيبة بلاستيكية، تحوي( ألعابا نارية عشرة شماريخ، وثلاثة كتب من إعداد بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ووحدة المعالجة المركزية للحاسب الآلي الخاص بالمتهم والتي تحوي مقاطع مرئية وكتب مؤيدة لتلك الجماعة).

أما الشاهد الثالث نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، فقد شهد بأن تحرياته أسفرت عن صحة ما شهد به سألفيه، وأضاف بارتباط المتهم بجماعة الإخوان الإرهابية مشاركته عناصرها في التجمهرات.

- اعترافات المتهم

واقر المتهم في التحقيقات باشتراكه في بعض التجمهرات والمسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان في غضون عام 2013، وقف منها علي تجمهر رابعة العدوية وأضاف بملكيته لوحدة المعالجة المركزية المضبوطة، وأنها تحوي صورا فوتوغرافية ومقاطع مرئية لمسيرات وتجمهرات جماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى لفض اعتصام رابعة العدوية، ومحادثات نصية بين المتهم وأخرمن أعضاء تلك الجماعة الإرهابية علي احدي وسائل التواصل الاجتماعي "وآتساب".