الإثنين 21 يونيو 2021
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مصر

«صحة الشيوخ»: نولي اهتمامًا كبيرًا بتصدير الدواء المصري للدول الإفريقية

نبيلة مكرم عبد الشهيد
نبيلة مكرم عبد الشهيد

أكد النائب الدكتور هاني حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع إفريقيا في كل المجالات، خاصة مسألة تصدير الدواء المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الجلسة الحوارية الافتراضية الثالثة عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة عدد من المصريين المقيمين في كينيا من أصحاب التخصصات المختلفة، وبحضور النائب الدكتور هاني حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa.

وعبر النائب الدكتور هاني حنا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن امتنانه للمشاركة في هذا اللقاء، مهنئا وزيرة الهجرة على نجاح هذه المبادرة والتي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقارة السمراء.

وأوضح حنا أن هذا اللقاء هام وثري وكان بمثابة فرصة ممتازة للتعرف على عدد من المصريين في كينيا ومتطلباتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنه تمت مناقشة موضوعات محورية مثل إمكانية إرسال الأطباء المصريين والصيادلة للعمل في كينيا، وكيفية دعوة الأشقاء الكينيين إلى مصر للسياحة والعلاج ووضع برنامج كامل لهم، ووضع العمالة المصرية هناك.

فيما أكد  ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة والآثار، على أهمية التعاون مع دول أفريقيا سياحيا سواء على مستوى تبادل الخبرات أو الترويج السياحي المشترك، باعتبارها تمثل سوقا سياحية واعدة خاصة لبعض المنتجات السياحية الهامة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية لرحلة العائلة المقدسة والتي توليها مصر اهتماما كبيرا.

وفي ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للمشاركين على الأفكار والمقترحات التي قدموها، وأكدت على استدامة التواصل مع أبنائنا في أفريقيا من خلال الحوار وتبادل الرؤى، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي النواب والشيوخ لبحث كافة المقترحات التي تم طرحها خلال الجلسة وإمكانية تنفيذها.

الدكتور هاني حنا مجلس الشيوخ أفريقيا الدواء المصري الدول الافريقية وزيرة الدولة للهجرة

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