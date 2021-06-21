الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات تسبب في استشهاد أمين شرطة في الخصوص

حبس تاجر مخدرات
حبس تاجر مخدرات

قررت النيابة العامة بالخصوص حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في استشهاد أمين شرطة حيث صدمه بسيارة أثناء محاولته الهروب من كمين أمني في القليوبية.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية، إقامة جنازة لأمين الشرطة من قوة قسم الخصوص، اليوم الإثنين، عقب استشهاده أثناء تأدية واجب عمله في ضبط أحد العناصر الإجرامية المخصص نشاطها في الاتجار بالمخدرات، وذلك بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. 

واستشهد أمين شرطة من قوة قسم الخصوص، إثر حادث تصادم خلال محاولة تاجر مخدرات الهروب من كمين أمني خلال حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالمنطقة.

وحاول المتهم الهروب من القوة فصدم أمين الشرطة ولقي مصرعه في الحال، وألقى القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة ونقل جثة أمين الشرطة الشهيد للمستشفي؛ حيث قررت النيابة التصريح بدفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، وإقامة جنازة مهيبة له.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية باستشهاد امين شرطة محمد علي صابر من قوة شرطة قسم الخصوص خلال حملة أمنية لمداهمة دواليب المخدرات وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بدائرة لقسم.

وتبين من تحريات، أنه خلال الحملة وفحص بعض المشبوهين بحيازة المخدرات والأقراص المخدرة في بعض مناطق دواليب المخدرات بمنطقة الخصوص، حاول المتهم الهرب بسيارته من الكمين الأمني فتصدي له أمين الشرطة الشهيد فاصطدم به بالسيارة فلقي مصرعه في الحال.

الخصوص القليوبية أمين شرطة النيابة العامة استشهاد جنازة امن القليوبية

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