750 ألف طالب يؤدون ثالث امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

يؤدي 750 ألف طالب وطالبة، اليوم، ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، حيث يتوافد الآن الطلاب على لجان المدارس الفنية في مختلف محافظات الجمهورية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اختيار المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلى 180000 عضو.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات بلغت (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.

وكان الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في امتحانات الدبلومات الفنية ، قائلا ،" لا يوجد حتى الآن" .

وأشار نائب الوزير للتعليم الفني، إلى أحقية الطالب تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني في حال إثبات مرضه بفيروس كورونا .

كما قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدت لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد مجاهد أن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والأخرى في قطاع التعليم الفني بالجيزة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل أى مشكلة طارئة تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار نائب الوزير لشئون التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة المجالات الدراسية، صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيراً إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية والمواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

أوضح نائب الوزير أن وزارة التربية التعليم نبهت على رؤساء كافة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان، سواء مع المراقبين أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب، إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.