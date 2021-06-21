الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

«أراب نيوز» تسلط الضوء على مشروع «داون تاون تاورز» بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

سلطت صحيفة "أراب نيوز" الضوء على مشروع "داون تاون تاورز" بمدينة العلمين الجديدة، و كان  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار قد وضع   حجر الأساس لمشروع "داون تاون تاورز" بمدينة العلمين الجديدة بشمال غرب مصر، وسوف يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC).

ونقلت الصحيفة عن  وزير الإسكان، قوله إن أبراج وسط البلد يجري تشييدها على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

-  تفاصيل المشروع 

وأوضح "الجزار" أن المشروع تضمن إنشاء خمسة أبراج سكنية بكامل الخدمات. وتطل الأبراج على بحيرة صناعية وتشمل البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا و 68 طابقًا وبمساحة إجمالية 465 ألف متر مربع ومن المقرر تنفيذه خلال 45 شهرًا.

واستعرض إنشاء أربعة أبراج بارتفاع 200 متر لكل منها ، بمساحة إجمالية 320 ألف متر مربع ، من المقرر تنفيذها خلال 39 شهرًا، موضحا أنه يجرى حاليا إنشاء 8 أبراج بالمرحلة الثانية بالمنطقة الساحلية ، ووصل تشييد بعض الأبراج حاليا إلى الدور السابع.

- حدث مهم في تاريخ النهضة العمرانية المصرية

وقال  وزير الإسكان "نحتفل اليوم بحدث مهم في تاريخ النهضة العمرانية المصرية الحديثة ، وهو وضع حجر الأساس لمشروع داون تاون تاورز في مدينة العلمين الجديدة، و تابع احتفلنا يوم الخميس ووثقنا الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لأطول برج في إفريقيا في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة."

وقال الوزير، إن العلمين الجديدة لم تكن مدينة صيفية بل مدينة للإسكان والإقامة والعمل (في الزراعة والصناعة والسياحة والترفيه والخدمات) ، وكانت في الأساس مركزًا إقليميًا للساحل الشمالي.

وقال إن مشروع داون تاون تاورز، سيخلق منطقة تطوير في العلمين الجديدة تضاهي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال "سنواصل العمل وبناء بلدنا وتزويد المصريين بالمنتج العمراني بما يتماشى مع النهضة العمرانية المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

صحيفة “أراب نيوز” مشروع داون تاون تاورز مدينة العلمين الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار

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