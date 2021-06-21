الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تناشد الطلاب بتسجيل بياناتهم كاملة على الـ«بابل شيت»

طلاب
طلاب

شددت وزارة التربية والتعليم في تنبيه هام وعاجل على جميع لجان الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي ينطلق بعد قليل، على ضرورة التنبيه على الطلاب بضرورة تدوين بياناتهم كاملة على كراسة الأسئلة والإجابة الخاصة بالبابل شيت وتسليم الكراسة إلى الملاحظين في نهاية اللجنة.

في سياق متصل قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على اللجان، وقالت من خلاله إنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتى وإن قام بتحرير الإجابة على التابلت.

وينطلق اليوم الاثنين اليوم الأول للامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

 وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت أنه في  حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

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