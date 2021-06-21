«التعليم»: تحرير محضر للطالب الذي لن يسلم الـ«بابل شيت» ويعتبر راسب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على اللجان.

وقالت في التنبيه، إنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتى وإن قام بتحرير الاجابة على التابلت .



وينطلق اليوم الاثنين اليوم الأول للامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت أنه في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

وتعددت تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل ساعات من انطلاق الامتحان التجريبي الأخير والذي يعد بمثابة بروفة للامتحان الأساسي المقرر عقده في يوليو المقبل، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز تصريحات الوزير في جروبات التعليم.

- امتحان اليوم لا يدعو للقلق

- على الطلاب شحن التابلت جيدا وتحديثه

- إضافة الوقت الإضافي في الامتحان النهائي فقط

-الموضوع بسيط لا يحتاج سوى معرفة اماكن اللجان وشكل الامتحان والتعامل مع البابل شيت.

-على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا" حتى يطمئن الطالب على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة قد الخوادم أو الكهرباء.

-هدف الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

-يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.