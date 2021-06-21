الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

عودة القداسات وخدمة مدارس الأحد ببعض الإيبارشيات

البابا تواضروس والأنبا
البابا تواضروس والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

أعلنت عدد من كنائس وإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استئناف عودة القداسات وخدمات مدارس الأحد والأنشطة الكنسية بها.

أساقفة يعلنون عودة خدمات مدارس الأحد

أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والتي تُخضع لإشراف الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، عودة مشاركة الشعب القبطي في القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية ودير الأنبا بُضابا بنجع حمادي ابتدءً من اليوم الإثنين .

وشدد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي -في بيان له- على ضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وفردًا في كل دكة خلال حضور صلوات القداس الإلهي.

أما إيبارشية شمال الجيزة، والتي تُخضع لإشراف الأنبا يوحنا أسقف  شمال الجيزة فأعلنت استئناف خدمة التربية الكنسية على مستوي كنائس الإيبارشية بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المُستجد وذلك بدءًا من اليوم.

وأضاف الأنبا يوحنا اسقف شمال  الجيزة، في بيانه، أن عودة خدمات مدارس الأحد تكون بنظام موحد في جميع كنائس الإيبارشية وبنفس المواعيد للمراحل المختلفة في نفس الأيام على مدار الأسبوع على ألا تتعدى ساعة كاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام باللاجراءات الاحترازية لمواجهه كورونا.


ومن جهته، أعلن الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص،  استئناف عظتة الأسبوعية اليوم، وذلك تزامنًا مع صوم الرسل.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ؛ صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة
 

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو

الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي كنائس وإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخدمات مدارس الاحد عودة القداسات الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة عودة خدمات مدارس الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص