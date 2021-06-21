عودة القداسات وخدمة مدارس الأحد ببعض الإيبارشيات

أعلنت عدد من كنائس وإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استئناف عودة القداسات وخدمات مدارس الأحد والأنشطة الكنسية بها.

أساقفة يعلنون عودة خدمات مدارس الأحد

أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، والتي تُخضع لإشراف الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، عودة مشاركة الشعب القبطي في القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية ودير الأنبا بُضابا بنجع حمادي ابتدءً من اليوم الإثنين .

وشدد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي -في بيان له- على ضرورة الاتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وفردًا في كل دكة خلال حضور صلوات القداس الإلهي.

أما إيبارشية شمال الجيزة، والتي تُخضع لإشراف الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة فأعلنت استئناف خدمة التربية الكنسية على مستوي كنائس الإيبارشية بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المُستجد وذلك بدءًا من اليوم.

وأضاف الأنبا يوحنا اسقف شمال الجيزة، في بيانه، أن عودة خدمات مدارس الأحد تكون بنظام موحد في جميع كنائس الإيبارشية وبنفس المواعيد للمراحل المختلفة في نفس الأيام على مدار الأسبوع على ألا تتعدى ساعة كاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام باللاجراءات الاحترازية لمواجهه كورونا.



ومن جهته، أعلن الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، استئناف عظتة الأسبوعية اليوم، وذلك تزامنًا مع صوم الرسل.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ؛ صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو